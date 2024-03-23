Rusya’da kanlı terör saldırısı

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, 5 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa rastgele ateş açtı. Kremlin'den saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, "Tüm dünya, Moskova'daki saldırıyı kınamalı" açıklaması yaptı. Resmi olmayan açıklamalara göre olayda en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.

SİLAHLI 5 KİŞİ SALDIRDI

Savaş kıyafeti giymiş en az beş kişinin makineli tüfeklerle kalabalığın üzerine ateş ettiği ve salondan kimsenin çıkmaması için de gaz bombası atıp kapıları kapattığı belirtildi. İnsanlar tahliye edilirken olay yerine 70'den fazla ambulans ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. Konser salonunda hala mahsur kalanların olduğu belirtilirken, Moskova Belediye başkanından ilk açıklama geldi. Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen belediye başkanı, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Beyaz Saray'dan silahlı saldırı görüntülerinin korkutucu olduğu açıklanırken Moskova'daki Amerikalıların bulundukları yerde kalmaları ifade edildi. Patlama sonrası Moskova'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken hafta sonu yapılacak toplu etkinlikler iptal edildi. Bu arada konser salonu yakınlarında ikinci bir patlama meydana geldi. Saldırının gerçekleştiği salonun bulunduğu Crocus Belediye binasındaki patlama, yangına neden oldu. Türkiye, yaşanan kanlı terör saldırısını kınadı.