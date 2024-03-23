“Tarım Kent ve Sosyo Kent projeleri hazırladık”

CUMHUR İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, Manisa Toptan Meyve ve Sebze halini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Hal esnafının çiçeklerle karşıladığı Kurt, dükkanları gezerek esnafları selamlayıp, bilgi aldı ve taleplerini dinledi. Kurt, Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Ömer Akagündüz'ü ziyaret ederek hal esnafının sorunlarını görüşerek çözüm sözü verdi. Kurt, Hal esnafını sadece seçim ziyareti için değil, sorunları ve talepleri dinleyerek 1 Nisan sonrasında bu sorunları çözmek için çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Kurt, "Tarım Kent ve Sosyo Kent projelerimizi hazırladık" dedi. Yavuz Kurt'un ziyaretlerde, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Erten, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Emre Şener, Belediye Meclis Üyeleri ve Partililer de katıldı.