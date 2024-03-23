  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika “Tarım Kent ve Sosyo Kent projeleri hazırladık”

“Tarım Kent ve Sosyo Kent projeleri hazırladık”

NERMİN UÇTU
“Tarım Kent ve Sosyo Kent projeleri hazırladık”
CUMHUR İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, Manisa Toptan Meyve ve Sebze halini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Hal esnafının çiçeklerle karşıladığı Kurt, dükkanları gezerek esnafları selamlayıp, bilgi aldı ve taleplerini dinledi. Kurt, Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Ömer Akagündüz'ü ziyaret ederek hal esnafının sorunlarını görüşerek çözüm sözü verdi. Kurt, Hal esnafını sadece seçim ziyareti için değil, sorunları ve talepleri dinleyerek 1 Nisan sonrasında bu sorunları çözmek için çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Kurt, "Tarım Kent ve Sosyo Kent projelerimizi hazırladık" dedi. Yavuz Kurt'un ziyaretlerde, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Erten, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Emre Şener, Belediye Meclis Üyeleri ve Partililer de katıldı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA