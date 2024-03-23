Tunç’tan ‘Genç Kart Karabağlar’ müjdesi

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor, Tunç, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nde ilçe teşkilatıyla gerçekleştirdikleri iftar programında da vatandaşlarla buluştu. Karabağlar'da gerçekleştirecekleri projeleri anlatan Tunç, belediyeye ait kuracakları sosyal tesisler ile vatandaşlara uygun fiyatlı kaliteli hizmetler sunacaklarının müjdesini verdi. Tesislerin işletmelerinin belediye tarafından sağlanacağını vurgulayan Tunç, "Tesislerimizde vatandaşlarımızın dinlenme, eğlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

İNDİRİM VE FIRSATLAR

GENÇ Kart Karabağlar ile 18 - 25 yaş arası gençlere 300 TL'lik kartlar tanımlayacaklarını belirten Tunç, "Gençlerimizin sosyal ve kültürel aktivitelere

daha kolay erişebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda "Genç Kart Projesi" ile ilçemizde gençlerimize özel indirimlerden ve fırsatlardan yararlanma imkânı sunmayı hedefliyoruz. Genç Kart Projesi, şehrimizde yaşayan 18-25 yaş arası gençlere yönelik olarak tasarlanmış bir kart programı olacak" diye konuştu.