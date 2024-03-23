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Haberler Politika Üçlü olsun, güçlü olsun!

Üçlü olsun, güçlü olsun!

HABER MERKEZİ
Üçlü olsun, güçlü olsun!

İzmir'in Bornova ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan eski başbakan Binali Yıldırım, "İzmir'de bu yerel hizmet nasipsizliğine bir son vermenin zamanı geldi. Buna hazır mısınız Bornovalılar? O zaman değişimi Bornova'dan başlatacağız, büyükşehire taşıyacağız" dedi.

HİZMET NASİPSİZLİĞİ

AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır'a destek isteyen Yıldırım, değişimin Bornova'dan başlatılacağına dikkati çekip, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cevdet Çayır 40 yıllık Bornovalı. Girmediği sokak yok, dokunmadığı hemşerisi yok. Artık İzmir'de bu yerel hizmet nasipsizliğine bir son vermenin zamanı geldi. Değişimi Bornova'dan başlatacağız, büyükşehire taşıyacağız. Büyükşehirde de kardeşiniz Hamza Dağ var. Genç, çalışkan, dinamik arkadaşımız. Demek ki Bornova'da Cevdet Çayır, İzmir Büyükşehir'de Hamza Dağ, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun, güçlü olsun. Seçim ofisimiz hayırlı uğurlu olsun, güzel hizmetleri yapmaya vesile olsun."

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