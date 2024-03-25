AK Partili Savaş’tan yaşlı kadına akülü araba

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Hatice Eymek'e (73) istediği akülü arabayı teslim ederek hayır duasını aldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması'na katılan Mustafa Savaş, yarışma alanında gerçekleştirdiği ziyarette tanıştığı Hatice Eymek'in akülü araba talebine kayıtsız kalmadı. Kısa sürede akülü arabayı temin eden Savaş, Efeler mahallesinde yaşayan Eymek'e arabayı teslim etti. Arabayı görünce çok mutlu olan Eymek, Savaş'a teşekkür ederek, "Sizler bizim yüzümüzü güldürdünüz Allah da sizin yüzünüzü güldürsün" dedi.