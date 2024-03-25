  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika AK Partili Savaş’tan yaşlı kadına akülü araba

AK Partili Savaş’tan yaşlı kadına akülü araba

KAZIM YÖRÜKCE
AK Partili Savaş’tan yaşlı kadına akülü araba
CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Hatice Eymek'e (73) istediği akülü arabayı teslim ederek hayır duasını aldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması'na katılan Mustafa Savaş, yarışma alanında gerçekleştirdiği ziyarette tanıştığı Hatice Eymek'in akülü araba talebine kayıtsız kalmadı. Kısa sürede akülü arabayı temin eden Savaş, Efeler mahallesinde yaşayan Eymek'e arabayı teslim etti. Arabayı görünce çok mutlu olan Eymek, Savaş'a teşekkür ederek, "Sizler bizim yüzümüzü güldürdünüz Allah da sizin yüzünüzü güldürsün" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA