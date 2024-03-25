‘Güçlü mevzuatlarımızla kadınların yanındayız’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Kadın Buluşması"na katıldı. "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" anlayışıyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Göktaş, kadının dokunduğu her işin veriminin arttığını, zorlukların kolaylaştığını vurguladı.

'KADINLAR YÖNETİMDE OLMALI'

Bakan Göktaş, "Attığımız her adımla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınların eğitime, sağlığa, diplomasiye ve iş dünyasına katılımları, ülkemizin yükselen dinamiklerinden biri haline geldi. Biz de Bakanlık olarak, hayatı bu derece anlamlı kılan kadınları sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda daha da güçlü kılmak için çalışıyoruz. Çok güçlü mevzuatımızla kadınların yanındayız. Bunun dışında oluşturulmak istenen algılara inanmayın. Türkiye'ye güç veren kadınlarla gönül birliği yaparak önümüze çıkan tüm engelleri ve cam tavanları bir bir aşıyoruz" dedi. Kadınların yerel yönetimlerde etkili olmasını çok değerli bulduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "31 Mart'tan sonra, Cumhur İttifakımızın adayları Ceyda Bölünmez Çankırı ile Konak'ta, Saliha Özçınar Kutlu ile Kiraz'da, Gümüş Saime Bucaklıoğlu ile Güzelbahçe'de, Sema Akıncı ile Dikili'de bu farkı çok net bir şekilde göreceğimize yürekten inanıyorum. Hamza Dağ başkanımız, İzmir'in çehresini değiştirecek. Kadınlar için, yaşam merkezleri, kreşleri, sosyal tesisleri, ulaşım ve finans desteği projeleri ile geliyor" diye konuştu.

'EŞİT FIRSATLAR SUNACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ise, kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleme ve onlara eşit fırsatlar sunmanın, temel öncelikleri arasında olacağını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise milletvekilliği döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birçok projeye imza attıklarını, bunları yaparken de hiç kimsenin partisine, kime oy verdiğine bakmadan hizmet amacıyla yaptıklarını kaydetti. Çankırı, seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da kadınları selamladı, seçimlerde destek istedi.