İki bayram yaşayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı'ndaki 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, İstanbul'un fethi ile ilgili hadisi Arapça seslendirerek, müjdelenen bu fetih için sekiz asır boyunca milletlerin, fatihlerin, kumandanların rüyasına giren şehrin İstanbul olduğunu dile getirdi.

CHP ZULMÜNDEN KURTULACAK

"Bu şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın, "Buna var mıyız?", "Ana kademe var mıyız?", "Hanım kardeşlerim var mıyız?" sorularına katılımcılar "evet" yanıtını verdi. Erdoğan, son hafta durmayacaklarını, gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Anadolu'da gittiğim her yerde söylüyorum. 'İstanbul'daki hemşehrilerinizi lütfen arayın, telefonlarınız dinmesin.' İnşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun. Bu İstanbul ki Mihmandar- ı Nebevi Eyüp Sultan hazretlerinin uğrunda surları dibinde son nefesini verdiği yerdir. Bu İstanbul ki ressamların asırlardır çizdikleri, seyyahların asırlardır gezdikleri halde, her defasında yeni güzelliklerini keşfettikleri şehirdir."

SAĞLAM ADAY SAĞLAM ADAM

Erdoğan, "Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak bu hedefimize de ulaşacağız. Ne yapacağız? Sağlam aday, sağlam adam Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Tabii bunun için bir hafta çok çalışacağız. İnşallah sizlerle birlikte Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni dönemin kapılarını beraber açacağız. 5 yıllık fetret devrine son vererek eser ve hizmet siyasetini başlatacağız. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu" dedi.

BALYA BALYA PARALAR GİTTİ

İmamoğlu döneminde şehrin 30 yıl geriye gittiğini vurgulayan Erdoğan, "Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gelip bir yerlere gidiyor. Kimse bu görüntülerin makul, mantıklı izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmasına kadar pek çok şey söylendi. Ama hiç vicdanları rahatlatan hiçbir şey duymadık. Siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. Şehr-i İstanbul'u kirlettiler. Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Bir tarafta deprem tehlikesini umursamayanlar var, diğer tarafta projeleri hazır olanlar var. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Konu İstanbul olunca yaptığımız yatırımların listesi o kadar dolu ki anlatmaya günler yetmez. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü olmadığını herkese tek tek anlatacağız. Sandıklara sahip çıkmamız mühim. Oyunuzun ziyan ve heba olmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

21 YILDA 1,6 TRİLYON KAMU YATIRIMI

Başkan Erdoğan, "Her seçim kampanyasında olduğu gibi gittiğimiz her şehirde yaptığımız yatırımları özetleyerek bitiriyoruz. Ben 25 vilayete gittim, çalışacağız, koşacağız. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Konu İstanbul olunca yaptığımız yatırımların listesi o kadar dolu ki anlatmaya günler yetmez. Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Metro için yeni bir çivi bile çakmayanlar, inşaat aşamasında aldıkları hatları da hala bitiremediler. Seçimlerden sonra büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki metro projelerini şahsım, kabine, Murat Bey ve ekibi hep beraber hızlandıracağız. Şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla 228 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 23 bin 866 konutun yapımına devam ediyoruz. Sağlıkta, 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık. Ulaştırmada, İstanbul'da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık" dedi.