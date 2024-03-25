“Menderes’te yaptığımız işler kalıcı olmalı”

CUMHUR İttifakı İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz, ilçesi için öncelikli olarak hedeflediği büyük projelerle ilgili konuştu.

KALİTELİ HİZMET VURGUSU

Menderes'in halka en kaliteli ve en hızlı hizmeti verebileceği bir belediye yapılanmasına ihtiyacı olduğunu belirten Akdeniz, "Biz, bunun için bir kampüs tasarladık. Bu alanda, belediye binamızın yanı sıra, kreşimiz ve yeşil alanlarımız, otoparkımız da olacak. Üç millet bahçesini ve kongre merkezimizi de hızla tamamlamak üzere takvimimiz hazır. Menderes'e yakışan neyse, hepsi gerçekleşecek" diye konuştu. Belediye Kampüsü projesiyle Menderesliler'in büyük bir beklentisini karşılamış olacaklarını söyleyen Sinan Akdeniz, "Vatandaşlarımızın kaliteli hizmet alacağı, konforlu ve donanımlı bir belediye binası büyük ihtiyaç. Öyle bir kampüs ki, içinde hem belediye binasını hem kent meydanını barındıracak. Yeşil alanlarımız, otoparkımız ve kreşimiz de kampüsün içinde yer alacak. Halkımız, belediyeye gelerek işini görürken, nefes de alacak. Çalışanlarımız çocuklarını bırakacağı yer sorunuyla uğraşmayacak. Kreşimiz, onlara da hizmet verecek. Belediyemizin teknik donanımını artıracağız. Halkla ilişkiler birimimizi aktif hale getirecek, sorun ve çözüm takip sistemiyle destekleyeceğiz. Biz gelişirken, hizmetlerimiz de gelişip büyüyecek. Kent Meydanımız hep sorun oldu. Ama, zamanı geldi. Eğer hemşehrilerim bu görevi bana verirse, meydanımıza da kavuşacağız" dedi.