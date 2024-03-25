Pehlivan’dan evlenecek gençlere çeyiz müjdesi

İzmir Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gençlerin eğitimine ve sosyalleşmesine verdiği desteklerden sonra bu kez müjdesini dünya evine girecek gençler için verdi. Koyundere ve Uğur Mumcu Mahallesi iftarlarında meşaleli ve havai fişekli sevgi gösterileriyle karşılanan Pehlivan, son 3 yılda Menemen'de yaptıklarını açıklarken, yeni dönem için müjdeler vermeye devam ediyor.

EĞİTİM DESTEĞİ DE SÜRECEK

Gençlere eğitim desteğinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade eden Pehlivan, "Desteklerimizi sadece Menemen ve İzmir değil, artık Türkiye konuşuyor ve örnek alıyor. Gençlerimizin sosyalleşmesi için gençlik merkezlerimizi açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Spora olan desteğimizi daha da ileri taşıyarak sürdürüyoruz. O halde bir güzel haberi de evlenecek olan gençlerimize vereyim. Yeni dönemde evlenecek Menemenli gençlerimize çeyiz desteğinde bulunacağız. Sizleri en mutlu gününüze hazırlanırken yalnız bırakmayacağız. Size buradan Aydın Pehlivan sözü veriyorum" dedi. Pehlivan'ın müjdesi gençlerden ve ailelerinden büyük alkış aldı.

KAZANAN MENEMEN OLDU

Menemen'in artık çekim merkezi olmaya başladığını söyleyen Başkan Pehlivan, "Bu döneme kadar Menemenli hemşehrilerim hafta sonu olduğu zaman, nereye gideceğini düşünüyordu. 2 hafta önce açtığımız Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyüyle birlikte diğer yerlerde yaşayan vatandaşlarımız Menemen'e akın etmeye başladı. Çocuk köyümüze sadece ilk hafta 100 bin kişi geldi. Bornova'dan, Bayraklı'dan, Güzelyalı'dan, Narlıdere'den, Karşıyaka'dan on binlerce kişi, çocuklarını da alıp Menemen'e geldi. Kazanan Menemen oldu, Menemenliler oldu. Yeni dönemde yapacağımız Dünyanın en büyük dönme dolabıyla, bölgenin en büyük aqua parkıyla, dev akvaryum parkımızla, plajımızla, kütüphanelerimizle, film platosuyla, macera park ve kamp alanlarımızla sadece İzmir'den değil, Ege'nin ve Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız Menemen'e gelecek. Artık Menemen gidilen değil, akın akın gelinen bir ilçe olacak" dedi.