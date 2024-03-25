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Pekdemir: Yapamayacağım hizmetin sözünü vermem

SEBAHATTİN ALP
Pekdemir: Yapamayacağım hizmetin sözünü vermem
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgesindeki seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalarının daha ilk başından itibaren vatandaşlarla buluşmalarında belediyecilikte üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığını belirten Pekdemir, bir site yönetiminin çözülmesini bekledikleri sorunlardan oluşan listenin altına imzasını atarak, bu söylemindeki ciddiyetini ortaya koydu. "Ben yapamayacağım hizmetin sözünü vermem" diyen Halil Pekdemir'in bu tavrı seçmen gözünde olumlu yönde değerlendirildi. Ziyaretlerinde önceliğinin her zaman vatandaşlarının konforu ve yaşam standartları olduğunun altını çizen Pekdemir, "Halkın sorunu, benim sorunumdur" sözleriyle güven tazeledi.
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