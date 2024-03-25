Tosun ‘yapılaşmaya hayır’ mesajı verdi

CUMHUR İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Mumcular'daki iftar programının ardından ilk seçim mitingini coşkulu bir kalabalıkla yaptı. Bodrum'un doğasına, toprağına, denizine sahip çıkan bir belediyecilik için yola çıktıklarını söyleyen Tosun, "Hani diyorlar ya birileri; Mehmet Tosun gelirse rant gelirmiş, Bodrum'da yapılaşma olurmuş! Olmayacak kardeşim! Mehmet Tosun bu yörenin evladı. Biz göreve geldiğimizde Bodrum'u bütüncül bir şekilde planlayacağız, bunların yaptığı gibi de her yeri yapılaşmaya açmayacağız arkadaşlar" diye konuştu.