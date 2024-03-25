Seçim çalışmalarına son hız devam eden Hamza Dağ, dün Bayındır'daydı. Bayındır Belediyesi önünde binlerce hemşehrilisi ve Cumhur İttifakı Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen tarafından karşılanan Dağ, kortej yürüyüşü ile Fevzipaşa Bulvarı üzerindeki miting alanına geçti.

"İZMİRLİ KAYBETMEYECEK"

Miting konuşmasında, 31 Mart'ta hiç bir İzmirlinin kaybetmeyeceğini vurgulayan Dağ, "Biz kazanacağız, İzmir ve İzmirli kazanacak. İzmir, EGE'nin, Türkiye'nin lokomotifidir. O yüzden tüm vatandaşlarımıza, İzmirlilere bu meydandan sesleniyorum. Sandığa giderken İzmir'i dünyanın eşsiz şehri yapmaya gideceğinizi unutmayın. Hiçbir İzmirli'yi ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. İzmir'i birlik ve beraberlik ruhuyla yöneteceğiz. İzmir sizin, hepimizin. Ve İzmir'in geleceği, Türkiye'nin geleceğidir. O zaman ne yapıyoruz, 31 Mart'ta rekor katılımla inşallah sandıklara akın ediyor muyuz? Vakit artık Eşsiz İzmir vaktidir diyoruz" ifadelerini kullandı.

3 İLÇEYE İZBAN MÜJDESİ

Tren setlerini artıracaklarını belirten Dağ, "İnşallah Bayındır'a, Tire'ye, Ödemiş'e İZBAN'ı getireceğiz. Sahici, samimi olacağız, doğru olacağız, çalışkan olacağız. İzmirli hemşehrilerimize söz veriyoruz, İzmirli kardeşlerimiz için gece gündüz demeden çok çalışacağız. Bizim tek derdimiz var, o da İzmir'i dünyanın incisi yapmak" vurgusu yaptı. İlçe ilçe değil, mahalle mahalle İzmir'in sorunlarını çıkardıklarını vurgulayan Dağ, "İzmir'in zenginliğini; kadınlarımıza, gençlerimize, engelli kardeşlerimize, yaşlılarımıza sunan; paylaşan bir İzmir'imizi müjdeliyoruz. Hizmetin gitmediği, eser üretilmeyen tek bir mahallemizin kalmayacağı bir İzmir müjdeliyorum. Bu hedefleri, sizlerle birlikte başaracağız. Ben size sözlerimi verdim. Şimdi sizlerden bir söz istiyorum" şeklinde konuştu. Bayındır için yapacaklarını da sıralayan Hamza Dağ, bir takım müjdeler açıkladı. Dağ, 9 Eylül Yüksek Tarım Teknolojileri Fakültesini en kısa sürede açılacağını belirtti. Bayındır için çok önem arz eden Ergenli Barajını yapacaklarını müjdeleyen Dağ, Arıkbaşı - Taşkesik OSB'nin faaliyete geçeceğini söyledi. Hamza Dağ, tam donanımlı bir mezbahayı Bayındır'a ve bölgeye kazandıracaklarını da iletti. Dağ, şu an çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı Seracılık ve Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirerek 1000 kişiye istihdam sağlayacaklarını vurguladı. Şu anda 25 bin lira gibi bir bedeli olan su abonelik fiyatlarında göreve gelir gelmez yüzde 50 indirime gideceklerini belirten Dağ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılacak tüm aşılamaların "el emeği ücreti"ni belediyemin karşılayacağını vurguladı.

"BU KENTİN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"

Dün akşam Balçova'da Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katılan Hamza Dağ, İzmir'de bu sefer hizmet ve projelerin kazanacağını belirtti. Tek derdinin İzmir'e hizmet olduğunu belirten Dağ, şunları kaydetti: "İzmirli, arabaların alt takımlarını yaptırmaktan yorulmuş. Yollarda araçlar kavislerden kaçarak gider noktada. İzmirli bunların tamir edilmesini bekliyor. 1 Nisan'dan itibaren hızlıca bunlara başlayacağız. Bu şehir Ege'nin incisi, lokomotifi olmak zorunda. Ege bölgesinin lideri olursa bundan Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale kazanır. Daha ötesinde ise Türkiye kazanır. İzmir'in potansiyelini harekete geçirmemek için çabalayanlara rağmen İzmir'in potansiyelini her şeye rağmen harekete geçireceğiz." Programa, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Soner Erkan Yıldız, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu da katıldı.

YARIM KALAN CEMEVLERİ TAMAMLANACAK

Harmandalı Cemevi'ni ziyaret eden Hamza Dağ, burada da önemli açıklamalar yaptı. İnşaat alanını dolaşan Dağ, cemevi yetkililerinden bilgi aldı, inşaatın 5 yıldır tamamlanmadığını öğrendi. Her bir farklılığın kendileri için bir değer olduğunu belirten Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar 7 tane cemevi yaptığını belirtti. Dağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz, buradaki gibi yarım kalan cemevlerini, inşallah 1 Nisan sabahı yetki bize verildiğinde hızlıca tamamlanmasını sağlayacağız. Sizlerin teveccühü ile seçildiğimiz zaman 'aşk ile koşan yorulmaz' şiarıyla gecesiyle gündüzüyle çalışarak geçireceğimiz beş yıllık bir süreç başlayacak. 5 yılda 25 yıllık iş üretmek zorundayız. Dolayısıyla İzmir'in tamamında çok güzel bir hizmet sürecini 1 Nisan itibariyle başlatacağız. Hep birlikte çok ciddi bir çalışma ile 7/24 gece gündüz çalışarak İzmir'i, dünyada elle gösterilen bir şehir halime getireceğiz."