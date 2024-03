“Afyonkarahisar’ı uçuracağız”

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Başkanlığı döneminden beri kentin her bölgesini karış karış gezen, her mahallenin ve sokağının derdini bilen bir isim. Afyonkarahisar için birbirinden önemli 109 projesi olan Uluçay, Yeni Asır'a özel açıklamalarında hayata geçireceği çalışmalarının detaylarına da değindi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM'

Uluçay, "Hemşehrilerimizin fikirlerini alıp Afyonkarahisar'a yapılması gereken projeleri ortaya koyduk. Bunlar toplumun tüm kesimlerine ayrı ayrı dokunan projelerdir. Tabii ki bizler AK Parti olarak her bir kuruşun her bir yatırımın israf olmaması adına elimizden gelen gayreti ve hassasiyeti gözetmek durumundayız. 'Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında Afyonkarahisar'ımıza 100 proje yakışır' dedik. 100 projemiz 109 oldu. Afyonkarahisar'ımıza projelerimiz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Kentsel dönüşümün elzem olduğunu ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ancak birilerinin davalar açarak konuyu siyasi malzeme haline dönüştürmeye çalıştığını belirten Uluçay, "Bu konu çok elzem. Biz bundan dolayı Allah nasip eder de kazanırsak belediye başkanlığı dönemimde kentsel dönüşüm ile ilgili bir başkan yardımcılığı birimi oluşturacağım ve sadece bu birimde kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılacak" diye konuştu.

2 BİN KONUT SÖZÜ VERDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştüğünü belirten Uluçay, Afyonkarahisar'a 2000 adet TOKİ'nin sözünü aldıklarını söyledi. Uluçay, "TOKİ konutlarımızı Gökçe, Battalgazi ve Ali Çetinkaya mahallelerimizde öncelikli olmak üzere şehrimizin tamamına yaymayı hedefliyoruz. Aziz hemşerilerimizin uygun fiyata daire sahibi olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan emin olmanızı istiyorum" dedi.

SANATÇILAR YETİŞECEK

Çocuk Sanat Merkezi projesini anlatan Uluçay şöyle konuştu: "Bu projemizle geleceğimizin teminatı gençlerimizin sanata erişimini arttırarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Afyonkarahisar'ımızda geleceğin sanatçılarının yetişeceği ve aynı zamanda çocuklarımızın farklı sanat dallarında eğitim alabilecekleri içerisinde müzik, tiyatro ve dans alanlarının olacağı bir merkezi hizmete sunacağız." Şehir trafiğini rahatlatacak 'Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı' projesi ile ilgili de açıklamada bulunan Uluçay, "Afyonkarahisar'ımızın sanayi ve ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Bu büyüme ile birlikte şehir merkezimizde ciddi bir araç trafiği artışı meydana geldi. Biz de bu projemizi hayata geçirerek organize sanayi bölgesinin çevre yolu ile kesiştiği kavşakta özellikle tatil günlerinde ve iş çıkışlarında oluşan yoğunluğu önleyecek ve kesintisiz güvenli bir trafik akışını sağlayacağız. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Projesi'ni hayata geçirerek hem işletmelerimizin lojistik süreçlerini kolaylaştıracak hem de şehir trafiğini rahatlatacağız" diye konuştu.

AFRAY 2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETTE

Önemli bir ulaşım yatırımı olan AFRAY projesinden bahseden Uluçay, "AFRAY'ı yapan ilgili firmanın birçok iş makinesi ve ekipmanları ile üniversite içerisinde yer alan başlangıç noktasında çalışmalarını hızlandırarak kısa sürede tamamlayacağını ifade etmek isterim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın projesi olan AFRAY, yüksek hızlı tren ile şehrimize gelen vatandaşlarımızı ve üniversite öğrencilerini şehir merkezine, şehir merkezinden de Erenler bölgesine taşıyacak. 2024 yılının sonuna kadar altyapı çalışmalarını tamamlanacak" diye konuştu.

GENÇLERE 'BİLGİHANE' PROJESİ

Projeleri arasında yer alan 'Bilgihane' ile ilgili bilgi veren Uluçay, "'Bilgihane' ile gençlerimize sosyal donatılarla ücretsiz eğitim ve kurs imkanları sunacağız. Projemizde kütüphane, ücretsiz internet, sınava hazırlık kursları, başarılı öğrencilere destek eğitimleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak" dedi.