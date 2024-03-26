Menderes’teki satışa şehir plancıları tepkisi

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Menderes Belediyesi'nin toplam 9 adet taşınmazı satışa sunacağını duyurmasına tepki gösterdi. Açıklamada "Menderes halkının yararına olmayan taşınmaz satışlarının durdurulması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz" denildi. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Menderes Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta ihaleye çıkaracağını duyurduğu 9 taşınmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Menderes Belediye Başkanlığı 14.03.2024'te resmi sitesinde 9 adet taşınmazın açık ihale usulü ile satışının yapılacağını duyurmuştur. Hatırlatıyoruz; Kamuya ait olan taşınmazların satışa konu edilmesi kamu yararına aykırıdır! Yerel idarelerin asli görevlerinden biri sağlıklı, yaşanabilir ve adil kentsel çevreler yaratmak için kamu mülklerini artırmak ve kamusal hizmet sunmaktır! Söz konusu taşınmazların satışının yerel seçimlere sayılı günler kala yapılması şüphe uyandırıcıdır" denildi.