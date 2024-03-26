‘Önceliğimiz altyapı olacak

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğla'yı şaha kaldıracak projelerini Yeni Asır'a anlattı. Ayaydın, 13 ilçeye yönelik tam 73 proje ile yarışa girdiğini ve hizmet için oy istediğini söyledi. Sahaya indiği süreçte her ilçeyi karış karış gezerek sorunları dinlediğini ve projelerini anlattığını belirten Ayaydın, rakiplerinin de bu projelere karşı 3 söylemle seçime hazırlandığını söyledi.

KENTİN SORUNLARINA HAKİMİM

Ayaydın, "Bir tutturmuşlar Aydın bey ithalmiş. O yüzden oyların kendilerine verilmesi gerekirmiş. Ayrıca Aydın Ayaydın gelirse konserler, sanat etkinlikleri iptal olur, mekanlar kapanır hatta kadınlar denize bile giremezmiş. Ha bir de en çok Atatürkçü onlarmış. Cumhuriyetin bekçisi onlarmış. Sırf bu yüzden bile vatandaşın oyunu onlara vermesi gerekirmiş. Maalesef 25 yıldır Muğla'ya tek çivi çakmayanlar meydanlarda, mahalle toplantılarında sadece bu söylemlerle oy istiyorlar, tek bir proje sunamıyorlar. Emin olun ben CHP'nin başkan adayından daha Muğlalıyım. Kendisi sadece burada doğmuş. Ancak sonra görevi gereği hep başka şehirlerde olmuş. Toplasanız benim kadar Muğla'da yaşamamıştır. Benim kadar ilçelerine, mahallelerine hakim değildir. İkinci söylemlerine cevabı zaten önceki gün Seda Sayan konseri ile verdik sanırım. Biz yasaklar ne kelime, tam tersine Muğla'yı sanatın ,kültürün başkenti yapacağız. Turizm kentinde tabii ki herkes istediği şekilde yaşayacak" diye konuştu.

KÖRFEZLER TEMİZLENECEK

Ayaydın, ilk önceliği altyapıya önem vereceğini, bir daha ne Bodrum'un ne Marmaris'in ne de Fethiye'nin, hiçbir ilçenin yağmura teslim olmayacağını söyledi. Altyapı ile birlikte pis suların denize akmasını önleyecek dere ıslah çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Ayaydın, başta Fethiye ve Marmaris olmak üzere körfezlerin temizliğinin yapılacağını belirtti. Temizlik için seçimleri dahi beklemeden Cumhurbaşkanı'ndan ricacı olduğunu ifade eden Ayaydın, iki geminin körfez temizliği için geldiğini ve çalışmalara başladığını hatırlattı.

UEFA KRİTERLERİNDE 3 STAT

Gençlere büyük önem verdiğini kaydeden Ayaydın, içinde 3 stadyum da bulunan spor projelerini sıraladı. Muğla Menteşe, Bodrum ve Fethiye'ye UEFA kriterlerinde modern statlar yapılacağını söyleyen Ayaydın, Marmaris, Bodrum ve Menteşe'ye kapalı spor salonları, Fethiye'ye de kapalı yüzme havuzu yapılacağını vurguladı. Ayaydın halı sahası olmayan hiçbir mahalle kalmayacağının da altını çizdi. Bütüncül imar planlarının tüm ilçeler için öncelikle çıkarılacağını kaydeden Ayaydın'ın trafik ve ulaşım sorununa yönelik çözüm projeleri de dikkat çekti. Artık sadece yazın değil kışın da tıkanan Kötekli kavşağının yonca kavşağa dönüştürüleceğini belirten Ayaydın, Bodrum'un trafik sorununu çözecek çevre yolunun bir an önce bitirilmesi için de Karayolları nezdinde takipte olacaklarını belirtti.

2075'E KADAR SUSUZLUK YOK

Menteşe merkezde hastane, üniversite ve şehir merkezini kapsayacak hafif raylı sistemin devreye alınacağını ardından hattın Milas'a kadar uzatılacağını ifade eden Ayaydın, deniz yolu ulaşımından da daha çok yararlanacak alternatiflerin planlanacağını söyledi. Ayaydın, başta Bodrum olmak üzere susuzluk çeken tüm ilçelerde alternatif çözüm önerilerini hazırladıklarını artık Muğla'da 2075'e kadar ne içme ne de sulama suyu konusunda sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti. Yetki alanı dahilinde olmasa da hemşehrilerinden AYDEM ile ilgili çok fazla şikayet aldığına dikkat çeken Ayaydın, bu konuda Enerji Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulacağını, AYDEM'in taahhütlerini yerine getirmesini isteyeceklerini söyledi. Ayaydın, 5 yılın sonunda Muğla'da doğalgazın gelmediği tek bir nokta kalmaması için de yine takipçi olacaklarını söyledi.

EMEKLİYE, EVLENECEKLERE MÜJDE

MUSKİ'ye ayrı bir paragraf açan Ayaydın, MUSKİ genel müdürünü görevden alacağını, çünkü liyakatının bu göreve uygun olmadığını zaten beceriksizliğini de tüm Muğla'nın kabul ettiğini vurguladı. Ayaydın su faturalarının yüksek geldiğini belirterek ilk aydan itibaren faturalarda indirim sözü verdi. Muğla'nın tarım ürünlerini, zeytinyağını, balını marka yapmak için pazarlamacı gibi çalışacağını söyleyen Ayaydın, soğuk hava depoları kurarak tarlada kalan tüm ürünü alacaklarını, başta limon, portakal, nar ve mandalina olmak üzere tarım ürünlerinin hakettiği değeri bulması için her türlü önlemi alacaklarını söyledi. Ayaydın, emeklilere de bir müjde vererek her emekli hanesine en az 15 bin lira girmesini sağlayacak destek vereceklerini, ayrıca yeni evlenecek çiftlere de 12 ay boyunca 5 bin lira kira yardımı yapacaklarını müjdeledi.