Emeklilere gıda kartı çalışanlara ikramiye

Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, seçim kampanyasının son haftasında, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu Çamdibi ve Yeşilova bölgesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Çayır, bölge sakinleri ve esnaf ile bir araya geldi.

Cevdet Çayır, Çamdibi ve Yeşilova'da gerçekleştirilen ziyaretlerde ilgiyle karşılandı. HUZUR VE REFAH İÇİN

Cevdet Çayır, Çamdibi ve Yeşilova'da gerçekleştirilen ziyaretlerinde, mahalle sakinlerinin ve esnafın karşılaştığı sorunları dinleyerek çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Vatandaşlarla samimi ve içten bir diyalog kurarak, Bornova'nın geleceği için hedeflerini paylaşan Çayır, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan yerinde görmek ve çözüm odaklı çalışmalarını da sürdürdü. Çayır, "Her gittiğimiz mahallede olduğu gibi Çamdibi ve Yeşilova'da da değerli hemşehrilerimin görüşlerini dinledik, sorunlarını ve taleplerini not ettik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, Bornova'yı daha yaşanabilir ve güzel bir kent haline getirmek için yola çıktık" dedi.

YAŞANABİLİR MAHALLELER

Bornova'nın sokaklarında, mahallelerde yürüdükçe, sorunları daha iyi anladıklarını da ifade eden Cevdet Çayır, "Unutmayın ki bu sorunlar, çözülemez değil. Birlikte hareket ettiğimizde, her sorunun üstesinden gelebiliriz. Ben ve ekibim, Bornova'nın sorunlarını çözmek için buradayız. Hemşehrilerimizin güveni ve desteğiyle, mahallelerimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.