Liderlerin sandıkları belli oldu

31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye'de, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Kağıthane İmece İlkokulu'nda sandığa gidecek.

HAMZA DAĞ, BAYRAKLI'DA

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullanacak. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay Karşıyaka Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda sandığa gidecek.