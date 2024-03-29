31 Mart Yerel Seçimlerine çok az günler kaldı. Siyasi kulislerde özellikle iki konu enine boyuna çok konuşuluyor.

1) 31 Mart'ta İstanbul'u kim kazanacak?

2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine etkisi ne olacak?

2) Muhalefette 1 Nisan Senaryoları! Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere MUHALEFET PARTİ YÖNETİMLERİ'NİN SARSILMASI, bazı Genel Başkanların değişmesi...

Kampanyalar, konuşmalar, orta ve uzun vadeli arka plan hazırlıklarına ve derin kulislere göre, 1 Nisan hesaplarının seçim sonrasında gündemin başat konuları olacağı görülüyor.

CHP'DE YAPILAN HESAPLAR

1 Nisan hesaplarının başında CHP geliyor. Genel Başkan Özgür Özel'in Genel Başkanlığı kaybetmesinden tutun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden gelmesine, İstanbul seçimlerini kaybedecek Ekrem İmamoğlu'nun olağanüstü kururultayda Genel Başkan olup olamayacağı değerlendiriliyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu için 31 Mart tarihi kritik önemde.

İmamoğlu'nun seçimi kaybederse tahribatın boyutunu ölçüp ve yeni maceralara yelken açacağı konuşuluyor.

Bunların arasında "yeni parti kurmak" da ciddi bir alternatif olarak dillendiriliyor. İmamoğlu, İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Pendik, Sancaktepe, Güngören, Fatih, Şişli'de kendisine en yakın bürokratları aday gösterdi.

Karadeniz bölgesi, Muğla, Bodrum, Çeşme adayları da İmamoğlu'nun adamları.

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

İstanbul 39 ilçede büyük çoğunlukla belediye meclis üyelerine hakim durumda.

TBMM CHP milletvekillerinden 20, Parti Meclisi'nde 36 isim İmamoğlu tarafından belirlendi. Bu kadar hazırlık önce Genel Başkanlık yarışında, olmadığı taktirde, İstanbul, İzmir ve Muğla'da kazanacağı RANTI YÜKSEK KUPON belediyeler ve milletvekili grubuyla siyasette yeni bir PARTİ kurma yol haritasında yer alıyor. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan tahkimatı yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'ya gelmesini, genel başkan adayı olmasını bekliyor. Bizzat geri gelmeli, seçimden başarısız çıkacak CHP'yi toparlamak için yetki isteyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hiç kuşkusuz ki 31 Mart gecesi çok sıkıntılı geçecek.

İlk ciddi sınavına girecek olan Özel de sandıktan çıkan sonuçlara göre yol harıtası kurguladı. Genel başkanlığa devam etmek için manevralar yapacak. Özel, genel başkanlığı bırakmamak için her türlü adımı atmaya çalışacak.

Kemal Kılıçdaroğlu eğer aday olmazsa, onun desteğini almaya çalışacak. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu kapışırsa, Kılıçdaroğlu yanında olabilir.

MANSUR YAVAŞ'IN HESABI

Mansur Yavaş'ın yol haritasında kavşaklar şöyle: Seçim sonrası, Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu kapışmasını yakından takip edecek. İmamoğlu, Genel Başkan olursa, 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olmaya kalkınca, Mansur Yavaş'la büyük bir çekişmeye tanık olabiliriz. Eğer, İmamoğlu'nun, Genel Başkan da olamadığı taktirde, CHP'den ayrılıp yeni parti kurabileceği ve 2028 yılı Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmayı düşündüğü konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın CHP'de başı derde girerse, onun da yeni parti kurması söz konusu olabilir.

Nitekim, Mansur Yavaş'ın Ankara'nın kırsal ilçelerinde "Ben CHP'ye oy vermem" diyen vatandaşa "Biz zaten seçimden sonra CHP'de kalmayacağız" diyerek oy istendiğine dair iddialar havada uçuşuyor.

MERAL AKŞENER GİDER Mİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "hür ve müstakil" yolunun partisi açısından hangi sonuçları doğurduğunu da hep birlikte göreceğiz.

Akşener'ın elle tutulur bir başarı yakalayamadığı takdirde, YÜZDE 7'nin altında bir oy alırsa, siyasete veda edeceği değerlendiriliyor.

Tatmin edici bir sonuç aldığı takdirde ise 2028 seçimlerinde yine rol alacağı belirtiliyor. Ayrılması halinde, Meral Akşener'in prensi olarak bilinen Buğra Kavuncu'nun İstanbul'da alacağı muhtemel oyların düşüklüğü Genel Başkan adaylığına soyunmasında sıkıntı yaratacağı, bu durumda Koray Aydın'ın İYİ Parti Genel Başkanlığına gelmesinin söz konusu olacağı konuşuluyor.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 21 Mart sonrası siyasetin yeniden dizayn edileceğini belirterek, "Birincisi CHP Genel Başkanı değişecek. İkincisi DEM Parti tabanında yeni yol ayrımı olacak. Üçüncüsü İYİ Parti dağılacak" demişti. (2 Mart 2024) Gelişmelere bakınca, 31 Mart sonrası, 1 Nisan hesapları eski HDP yeni isimli Dem'de de var. Gelişmelere bakarsak, Dem'in de ikiye ayrılması söz konusu. Leyla Zana öncülüğünde yeni bir oluşum olası görünüyor.

SONUÇ

1 Nisan senaryolarına göre, yerel seçimlerden sonra Türkiye siyaseti yeniden şekillenecek. İnşallah, gelişmeler Türkiye'nin milli ve yerli MUHALEFET oluşumu için hayırlara vesile olur.