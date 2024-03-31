Cumhur hizmet için sandık başında

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy verebilecek.

BÜYÜKŞEHİR OYLARI

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

GÖRÜNTÜ ALINAMAYACAK

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy verilecek. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

MÜDAHALE YASAK

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek, ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelik tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacak.

PUSULALAR FARKLI RENKTE

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

PUSULA DIŞARI KATLANMALI

Oy verme işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada mürekkebin bulaşmaması. Bunun için pusulanın dışarıya doğru katlanması çok önemli.

OY VERME SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arası.

1004 SEYYAR SANDIK OLUŞTURULDU

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için 1004 seyyar sandık oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Bugün gece saat 00.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili hiçbir haber, tahmin ve de yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında da 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

TÜRKİYE'NİN 15. YEREL SEÇİMLERİ

1 Ocak'ta başlayan ve 3 ay süren yerel seçim süreci sona erdi. Şimdi söz ve karar sırası Cumhur'a geldi. 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta depreme dayanıklı, trafik sorunu çözülmüş, her türlü hizmeti alabildiği gerçek belediyecilik için oy kullanacak. 34 partinin yarışacağı seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği tercihleri yapılacak.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HUZUR MESAJI PAYLAŞTI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi ile kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesi için bir mesaj paylaşarak, "Vatandaşlarımızın tüm bu tür konulardaki ihbar ve şikâyetleri için ACİL ÇAĞRI MERKEZİ (112) hattı her zaman olduğu gibi seçim süresince de 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Seçim süresince alınan tedbirlerin amacına ulaşabilmesinin ancak vatandaşlarımızın desteğiyle mümkün olacağını bildirirken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızdan; asayiş, terör vb. konularda karşılaştıkları her türlü olay ile şüpheli şahıs ve araçları 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak bildirmelerini rica ederek tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir seçim geçirmelerini diliyoruz" denildi.