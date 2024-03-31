Hamas: Direniş ateşi sönmeyecektir

Hamas Hareketi, İsrail'e karşı 7 Ekim'de başlatılan "Aksa Tufanı" saldırılarının Filistin halkının toprağını savunma sürecinin bir devamı olduğunu ve "işgalcilere karşı direniş ateşini yakmayı sürdüreceklerini" belirtti.

MÜCADELE SÜRECEK

Hamas, 30 Mart'ta kutlanan "Toprak Günü" münasebetiyle Telegram sayfasından yazılı açıklama yaptı. Toprak Günü'nün, ebediyen milli bir sembol ve Filistin halkının tarihindeki mücadelede şerefli bir dönüm noktası olacağı vurgulanan açıklamada, "özgürlük, geri dönüş hakkı ve meşru haklar yeniden alınana kadar mücadelenin devam edeceği" kaydedildi. Aksa Tufanı'nın Filistin halkının toprağını savunma sürecinin bir devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Halkımız, işgale, faşist hükümetine ve onların yerleşimci sürülerine karşı direniş ateşini yakmak için devam eden yolculuğunda, vatanın her yerinde kararlılığın, fedakarlığın ve meydan okumanın ilhamını Toprak Günü'nden alıyor. Kapsamlı bir özgürlük gerçekleşmeden ve başkenti Kudüs olan tam egemen bir Filistin devleti kurulmadan direniş ateşi sönmeyecektir. Tarihi Filistin toprağı, kalplerde duran Kudüs ve Mescid-i Aksa, Siyonist düşmanla mücadelenin merkezinde yer almaktadır" denildi.

SİYONİST DÜŞMAN

Mesajda ayrıca, "Bunların özgürleştirilmesinin yolu milli birliğin güçlendirilmesi ve Siyonist düşmana karşı direniş tercihinin kökleştirilmesi ile olur" denildi.