Teröristlerin korkulu rüyası “Amanos Kartalları”

Amanos Dağları'ndaki üs bölgelerinde konuşlandırılan özel harekat polisleri, yaz kış demeden görevlerine devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, her türlü hava şartında 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutuyor.

KAHRAMAN POLİSLER

Keşif ve gözetleme kulelerinin yanı sıra zırhlı araçlarında bulunan kameralar ve dürbünlerle bölgeyi sürekli gözetim altında tutan özel harekatçılar, teröristlere göz açtırmıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kahraman güvenlik güçlerine minnettar olduklarını belirtti. Bölgede görevli özel harekat polislerinin fedakarca görev yaptığını ifade eden Yılmaz, "Sancaktepe ve Bayraktepe'de kahraman, korkusuz özel harekat polislerimiz, Osmaniye'mizi, Amanosları bir kartal gibi korumaktadırlar. 7 gün 24 saat hiç aralıksız fedakarca bu hizmeti görmektedirler. Kendilerine minnettarız. Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin."