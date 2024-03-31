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Haberler Politika Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 760 bin insana yardım gitti

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 760 bin insana yardım gitti

HABER MERKEZİ
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 760 bin insana yardım gitti

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de on binlerce masum sivili katletti. İsrail saldırılarının şiddeti her geçen gün artarken bölgeye Türkiye tarafından çok sayıda yardım gönderiliyor.

128 TIR MALZEME

Türkiye Diyanet Vakfı ise gönderilen yardımlara öncülük ediyor. TDV Genel Müdürü İzani Turan, Gazze'nin İsrail tarafından dünya ile bağlantısının kesildiğini ve yardımların deyim yerindeyse güç bela ulaştırılabildiğini belirtti. Turan, 7 Ekim 2023'ten günümüze kadar 128 TIR malzemenin Gazze'ye gönderildiğini belirterek, "Hijyen, gıda, yiyecek ve ihtiyaç malzemeleri 760 bin insana ulaştı" dedi. Gazze sınırları içerisine ne kadar sızılabilirse ihtiyaç malzemelerinin o kadar gittiğini söyleyen Turan, TDV'nin her fırsatta bölgeye yardım gönderdiğini açıkladı. Türkiye'de vatandaşların Gazze'ye gönderilmesi için verdiği maddi yardımların hiçbirinin zayi edilmediğini vurgulayan Turan, TDV'nin tüm emanetleri Gazze'ye ulaştırmak için gayret gösterdiğini ifade etti.

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