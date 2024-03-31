Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programında gençlerle buluştu.

'Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu gençlere armağan ettiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler çok uzak değildir" dedi. Başkan Erdoğan, canlı bağlantıyla diğer 80 ildeki gençleri de misafir ettiklerini dile getirerek gençlere selamlarını iletti.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrası diplomasi trafiğini yoğunlaştıracak. Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a, 9 Mayıs'ta da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Irak temaslarında terörle mücadele ve kalkınma yolu projesi masada olacak. Biden ile görüşmede de F-16 süreci ve Türkiye'nin F 35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması konuları gündeme alınacak. 'Türkiye Yüzyılı gençlerimize armağan' "