Baykal CHP’yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Baykal, "İzmir gibi bir ilde oy kaybetti. CHP toparlanmazsa Genel Seçimde umduğunu bulamaz" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıllarda istifa eden Aslı Baykal'ın CHP yönetimine karşı eleştirel tavrı dikkat çekiyordu. Baykal yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinde CHP'nin yereldeki sonuçlarını beğenmedi.

İZMİR'DE OYU DÜŞTÜ

X hesabı üzerinden açıklama yapan Baykal, CHP'yi "İzmir gibi bir ilde oy kaybetti" ifadelerini kullanırken, eski partisinin eğer toparlanmazsa Genel Seçimlerde 'umduğunu bulamayacağını' yazdı. Baykal paylaşımında, "İzmir gibi bir ilde CHP oy kaybetti. Antalya Kumluca'da CHP çok sevilen adayı mahkemeye verdiği için, o adayın desteklediği Demokrat Parti adayı seçimi aldı. CHP'yi beğenmeyenler hala çok sayıda, CHP toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz" dedi.