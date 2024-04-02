Bir oy farkla kazandı

31 Mart Yerel Seçimleri geride kalırken, ilginç sonuçların olduğu bazı sandıklar da dikkat çekti. Kıyasıya yarışta, Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman bir oy farkla seçimi kazanan isim oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman, bir oy farkla rakibine üstünlük kurarak belediye başkanlığını kazandı. AK Parti'nin adayı Veli Kahraman 516, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise 515 oy sayısına ulaştı. CHP'li başkanın itiraz ettiği ve tekrar oyların sayılacağı öğrenildi.