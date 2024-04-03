CHP’de eski defter geleneği bozulmadı

CHP'nın Genel Başkanı kim olursa olsun, Kemal Kılıçdaroğlu gitse de, yerine Özgür Özel gelse de bir değişiklik olmuyor.

Seçimler biter bitmez, eski defterler anında açıldı, tartışmalar devam ediyor... Çünkü parti içi tartışma CHP'nin genlerinde, kimyasında, doğasında var.

İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin.

'Dakika bir, gol bir' derler. Aynen öyle bir gelişme oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP medyasından bir gazeteciye ilk demecini verdi. İzmir'de Belediye Başkan adayı yapmadığı Tunç Soyer için, "En büyük hayal kırıklığım Tunç Soyer. Ona çok kızıyorum" diye kükredi.

Evet. CHP'de eski defterler hemen açıldı. Özgür Özel, Tunç Soyer hakkında sert konuşmalar yaptı: "En çok Tunç Soyer'e kızıyorum. En büyük hayal kırıklığım Tunç Soyer. Seçimden önce çağırdım, anlattım. Cemil Tugay'ın ankette en yüksek oyu alan iki isimden biri olduğunu kendisi de gördü. Yurt dışı görev teklif ettim. Memnun oldu.

Akşam yemeğe çıktık birlikte.

'Kıbrıs, Amerika ve Brüksel'deki temsilcilikle birlikte Pekin ve Moskova'da şube açalım. Yurt dışı ilişkilerde iyisiniz' dedim.

'Onore oldum, çok sevindim' dedi. Gitti, birkaç gün sonra çok kötü açıklamalar yaptı. En büyük hayal kırıklığım... Kimseye küskün değilim ama İzmir'de kazanmamız için hiçbir şey yapmadı.

İzmir'de tehlike çanlarının çaldığı günler oldu. İzmir'i değil, kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona." Tahminime göre, Tunç Soyer, Özel'in hakkındaki konuşmasına karşı sessiz kalmaz. Konuşur. Eski defterler açılır.

MERAL AKŞENER GİTMİYOR, MANEVRA YAPIYOR

Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan Meral Akşener'in İSTİFA ETMEK YERİNE OLAĞANÜSTÜ KONGE KARARI ALMASI SONRASI, İYİ Parti kulislerinde neler konuşuluyor, neler...

Meral Akşener'ın partisi yerel seçimlerde hüsrana uğradı. Partinin oyu yapılan yerel seçimlerde yüzde 3,77'ye geriledi.

Meral Akşener, yerel seçim öncesi, 'Başarılı olamazsam siyaseti bırakırım. Siyasetin S'si ile ilgilenmem' demişti.

Hüsran sonucu, İSTIFA EDECEĞİ söyleniyordu.

Bir baktık, Akşener, "Milletimiz 1 il, 23 ilçe, 7 beldeyi İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ardından, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldığını söyledi. Akşener, kongrede aday olup olmayacağını ise açıklamadı.

MASADAN ÇIKTI, GERİ DÖNDÜ

Meral Akşener, 2023 mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Millet İttifakı'ndan ayrılmış, 6 Mart'ta ittifaka geri dönmüştü.

Genel seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. İYİ Parti yüzde 9,69 oy aldı, 43 milletvekili çıkarmıştı.

Seçim sonrası CHP ile ipleri kopardı.

İYİ Parti geçen yılki seçimler sonrası Millet İttifakı'ndan ayrıldı, yerel seçimlere "hür ve müstakil" olarak tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme kararı aldı.

Akşener, yerel seçimde yere çakıldı. İP'te kongre kulisleri hızlanacak.

Meral Akşener, İSTİFA ETMEYİP, 'KONGRE' diyerek TAKTİK MANEVRA YAPTI.

Akşener'in taktik manevrasına siyasette, 'Partinin karnının şişmesini engellemek' denir.

Yani zaman kazandı. Haziranda kongre yapabilir. O güne kadar işleri ayarlar. 81 İl Başkanının, 'Bizi bırakma' denilince, seçim yapılır, Akşener devam eder, diye düşünüyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU EKİBİNDE HÜSRAN

Yerel seçimlerde, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başarılı olmasından en çok üzülenlerin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplanmış muhalif isimler geliyor.

1 Nisan hesapları yapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden Genel Başkanlığa getirmeyi hesaplayan muhalifler de hüsrana uğradı.

CHP'de ÜÇ BAŞKAN (Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel) CUMHURBAŞKANLIĞINA SOYUNUR lafları da kulislerde dolaşmaya başladı.

Kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in arasında muhtemel çekişmelerin gündeme geleceği konuşulurken, şimdilik, ikisinin de birbirlerine tahammül edecekleri, sonbahara doğru kulislerin canlanabileceği belirtiliyor.

SONUÇ

Bir zamankar altılı masa vardı. Altılı masanın tüm isimleri yerel seçimlerde hüsrana uğradılar. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal için kulislerde, ESKİ YILDIZLAR TAKIMI deniyor.

'Siyaset zor iştir' diyorlar.

DOĞRU.

YILDIZLAR DÜŞER...