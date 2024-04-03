Ulupınar’dan Akşener’e istifa çağrısı

İYİ Parti'de, 31 Mart sandık sonuçlarının hayal kırıklığı yaşanıyor. Türkiye genelindeki oyu yüzde 3.77'ye kadar düşen İYİ Parti'de Meral Akşener'in bundan sonrası için alacağı karar ve izleyeceği yol merakla bekleniyor. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde ilk çekirdek kadroda yer alan Yıldırım Ulupınar'dan Meral Akşener'e çok net bir mesaj geldi.

' KREDİYİ TÜKETTİ

BEN İYİ Parti'deki görevlerimden istifa ettim ama İYİ Parti'den ayrılmadım' hatırlatmasında bulunan Yıldırım Ulupınar, "Meral Akşener'in o koltukta bir saniye bile oturmaması lazım. İYİ Parti seçmeni ittifak döneminde bile CHP'ye bu kadar destek olmamıştı. Akşener iflas etmiş müflis tüccar haline geldi. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde kendisine açılan krediyi kelimenin tam anlamıyla beceriksiz politikalar nedeniyle tüketti. Bu seçimde de gördük ki İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi resmiyette olmasa bile seçmenin gönlünde kapanmış durumda" dedi. Ulupınar, "Türkiye'nin Demokrat Parti'den gelen merkez sağ bir partiye her zaman ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Akşener'in hatalı politikaları yüzünden bu hedeften uzaklaşılmış olsa bile yeni yapılacak kurultay seçmene bambaşka bir alternatif sunabilir. Bugüne kadar elimi taşın altına koymaktan nasıl kaçınmadıysam yeni dönemde de üzerime düşeni yapmaktan imtina etmem" dedi.