14 ilçede yeni dönem başladı

31 Mart 2024 mahalli seçimlerin ardından başkanlar mazbatalarını aldı. İzmir'de, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helin Kınay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun mazbatlarını alan başkanlar arasında.