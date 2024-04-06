Başkanlar Yeni Asır’a konuştu

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Başkanlık koltuğuna oturan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal; Yeni Asır Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaparak icraatlarının detaylarını anlattı.

İLÇENİN TANITIMI

Bornova'da koltuğa oturan Belediye Başkanı Ömer Eşki, zabıta hizmetleri, kaldırım, asfalt, çöp ve temizlik hizmetmeri, bakım ve onarım, park ve bahçeler gibi hizmetlerin zaten belediyeciliğin ana temel unsuru olduğunu bunların bir proje olarak nitelendirmediklerini o yüzden bunları sıfırıncı proje olarak nitelendirdiğini belirtti. Başkan Eşki, Bornova için sosyal projeler, gençlik, spor ve spor faaliyetleri ve kültür ile ilçenin tanıtımında önemli projelere imza atacaklarını da sözlerine ekledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğunlaşacaklarını belirterek, "İzmir ve Türkiye'de fark yaratacak çalışmalarda bulunacağıma inanıyorum. Hep birlikte tüm Türkiye'ye örnek olan Bayraklı için gerekeni yapacağız" dedi. Başkan Önal şöyle konuştu: "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi ilk 100 gün içinde ilk olarak, kentsel dönüşüm noktasında iddialı olacağız. 30 Ekim'de büyük kayıplar veren depremi yaşamış bir ilçenin başkanı olarak kentsel dönüşüm startı ve ofisleri ile vatandaşın yanında olacağız. Bayraklı'ya 10 milyarın üzerinde artı değer sağlayacağız. 700 hektarlık yenilenme eylem planını hayata geçireceğiz. Bayraklı'da yeni planlama ile yüzde 45 boş alanımız olacak. Bu alanlar kreş, spor alanları vb. alanlar olacak. Bornova Çayı'nın Laka deresiyle birleştiği kesimde, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte çalışacağız. Dere yatağını ıslah edecek ve ışıklandıracağız" dedi.

'BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'

Siyasetçi baba ile annenin evladı olarak şanslı olduğunu vurgulayan ve kendisinin de gençlik kollarından gelen bir başkan olduğunu belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Geçmişin mirasıyla, Geleceğin Balçova'sını hep birlikte yaşatacağız. Balçova'yı hep birlikte yöneteceğiz. Bir belediye başkanın asli görevlerini saymak olmaz. Zaten bunlar bizlerin seçilirken bilinen görevleri, onun dışında zor durumda olanın yanında olan, vatandaşı ile iç içe kol kola çalışan bir belediye ve belediye başkanı olacak" dedi.