Devir teslimde skandal açıklama

CHP'li Datça eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın, yeni başkan Aytaç Kurt'a görevi devrettiği sırada MHP Adayı Feyzullah Gülada'yı hedef alan, "Belediyeye almış olduğumuz çalışanların bir MHP'liye, faşist insan kim olursa olsun, ona başkanım demesini içime sindiremiyorum" şeklindeki skandal sözleri tepki çekti. MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Uçar'a sert bir dille tepki gösterdi: "Eski Belediye Başkanı sıfatını taşıyan, hazımsız Gürsel'in gerçek karakterini ortaya koyan 'iğrenç' ve 'sefil' sözlerine hep birlikte şahit olduk." Akarfırat şöyle devam etti: "Belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili diyerek kendisinden olmayanlara 'emek' hakkı bile tanımayan, Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren, Cumhur İttifakına oy veren, velhasıl CHP'nin adayına oy vermeyen herkesi 'faşist' ilan eden yobaz bir kafaya sahip olan, 'baskıcı fikirlerini kusan hazımsız Gürsel'in partisi tarafından Datça'da aday gösterilmemesi hemşerilerimiz için şanstır! Sandıklardan çıkan sonucun başımızın tacı olduğunu bir kez ifade etmek isterim."

YENİ BAŞKAN: "KATILMIYORUM"

Datça Belediyesi yeni Başkanı Aytaç Kurt yaptığı açıklamada, Uçar'ın sözlerine katılmadığını ifade etti. Kurt, "Personelimi değerlendirirken tek kriterimin liyakat olacağının sözünü tüm halkımıza verdiğimi saygıyla beyan ederim" dedi.