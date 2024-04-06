İYİ Parti olağanüstü kurultayı 27 Nisan’da

31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen ve seçimin en büyük kaybedenlerinden olarak değerlendirilen İYİ Parti'de, olağanüstü seçimli kurultay tarihi 27 Nisan olarak belirlendi. İYİ Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy almış, seçimde beklenen sonucu elde edemeyen parti, seçimli kurultay kararı almıştı. Bazı partililer, hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener'e "istifa" çağrısı yaparken, Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağı bilinmiyor.