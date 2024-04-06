Mazbatasını almaya dublörü ile geldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ikizini görenler ise ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti. Çünkü tek yumurta ikizi olan başkan Kara, mazbatasını almaya ikiz kardeşi ile birlikte gelince görenler 'Dublörü ile geldi' espirisi yaptılar. Kara, "Tek yumurta ikiziyiz. Tabii bir tane doğal dublörüm, ikizim var. Sağolsun kendisi de seçim sürecinde bana çok yardımcı oldu. Aşkla koşan yorulmaz derler. Biz de aşkla koştuk, hiç de zorlanmadık. Çok şükür zafere de ulaştık. Artık Erdemli'mize hizmet zamanı" diye konuştu. Oğlunu ilk günde yalnız bırakmayan baba Duran Kara ise, "İkiz evlat sahibi olmak Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir lütuf. Her ikisi de üniversite eğitimini İstanbul'da aldı. Bu ayrı bir duygu. Bazen biz bile karıştırıyoruz" dedi.