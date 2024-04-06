Mescid-i Aksa’da arbede yaşandı

İsrail polisi, sabah namazının ardından "slogan atıldığı" iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusuna insansız hava aracından (İHA) göz yaşartıcı gaz attı. Ramazan ayının son cuma gününde on binlerce Müslüman, sabah namazını eda etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın attı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Aksa'da 65 bin kişi sabah namazını kıldı. Sabah namazının ardından bir grup, Mescid-i Aksa içinde "Kanımızla, canımızla sana geliyoruz Aksa" sloganları attı. İsrail polisine ait bir İHA, bu bölüme havadan göz yaşartıcı gaz attı. Mescid-i Aksa'da bulunan onlarca kişi gazdan etkilendi, bölgede kısa süreli arbede yaşandı.