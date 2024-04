Tebrik çiçeği yerine eğitime destek istedi

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Selçuk'un belediye başkanı olmaya hak kazanan Filiz Ceritoğlu Sengel, tebrik çiçekleri yerine öğrencilerin eğitimine ve sokak hayvanlarına destek olmayı seçti. Tebrik çiçekleri yerine eğitime ve sokakta yaşayan can dostlarına katkı sunmayı tercih ettiklerini belirten Sengel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; "Tebrikleriniz için çiçek göndermek yerine bağışta bulunabilir, can dostlarımızın mama kaplarına katkı sunabilirsiniz. Çocuklarımızın sağlığına, eğitimine, geleceğimize umut olmayı; can dostlarımızın beslenmesine katkı sunmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.