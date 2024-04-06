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Haberler Politika Türkiye 32 yıllık AKKA anlaşmasından geri çekildi

Türkiye 32 yıllık AKKA anlaşmasından geri çekildi

HABER MERKEZİ
Türkiye 32 yıllık AKKA anlaşmasından geri çekildi
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma"sından (AKKA) çekilme kararı yayımlandı. NATO ülkelerinin soğuk savaş döneminde imzaladığı Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA) için Türkiye durdurma kararı yayımlandı. Anlaşma ile Türkiye konvansiyonel silah kategorisindeki 5 konvansiyonel silahtan ne kadar ürettiğini artık kimseyle paylaşmayacak. Anlaşmanın üretim sınırı koyduğu silah sınırını ciddiye almayacak. İstediği silahtan, istediği kadar üretecek ve sayısını kimseyle paylaşmayacak.
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