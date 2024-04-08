4 ilçede seçimler yenilenecek

10 Nisan'da sona erecek seçim itirazları için süreç işliyor. Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karar bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu ise il ve ilçelerdeki itirazlar değerlendirmek üzere toplandı. CHP'nin İstanbul Bahçelievler, Ümraniye, Pendik belediyelerinde yeniden oy sayım talebi reddedildi. DEM Parti'nin de Bitlis Belediye Başkanlığı için oyların yeniden sayım talebi de ret cevabı aldı. Öte yandan, YSK, Kayseri'nin Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimler 2 Haziran 2024 günü yeniden yapılacak.