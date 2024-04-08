Aile Bakanlığı’ndan bayram müjdesi: Yardımlar hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

AYLIK 7 BİN 608 LİRA

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını ifade etti. Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek 8 Nisan Pazartesi (bugün) hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.