Başkan Erdoğan’ın yeni koridor stratejisi

Yeni Dünya Düzeni kurulurken, Yeni Koridorlar üzerinde de küresel senaryolar bir bir devreye giriyor. Başkan Erdoğan ise bu sırada KORİDORLAR STRATEJİSİ'ni ilmek ilmek örüyor. Söz konusu strateji bağlamında, Başkan Erdoğan'ın gözünü diktiği ASYA ve AVRUPA'yı ilgilendiren 2 STRATEJİK KORİDOR var.

TÜRKİYE'NİN PARÇASI

1) ZENGEZUR (ORTA KORİDOR): Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması gereğince, Azerbaycan ile parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridordur. Türkiye'nin de çok önemli bir parçası olduğu Orta Koridoru, Zengezur Koridoru olacak.

Zengezur Koridoru projesi, kara ve demiryoluyla Nahçıvan üzerinden Azerbaycan ile Türkiye arasında doğrudan ulaşımı sağlayabilecek. Proje, Türkiye'nin doğrudan Azerbaycan'a ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne açılmasını sağlayacak.

Orta Asya'yı Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Türkiye'ye bağlayacak Zengezur Koridoru, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da öncelikleri arasında. Bakü-Tiflis- Kars Koridoru'na göre daha kısa mesafeye sahip. Bu durum, transit süre açısından son derece önemli. Zengezur Koridoru başta Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan olmak üzere Rusya, İran, Çin ve ABD'nin ilgi odağında olan bir koridor.

POLİTİK ÖZELLİĞİ VAR

Dolayısıyla lojistik koridor özelliğinden daha fazla politik koridor özelliği de taşıyor. Üç kıtanın kavşak noktasındaki Türkiye'nin, Demir İpek Yolu'nda özellikle Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri açısından lojistik üs olacak Demir ve Deniz İpekyolu, Kuşak ve Yol projesi olarak da adlandırılıyor. Demir İpek Yolu, aynı zamanda Orta Koridor olarak biliniyor ve bu koridor Türkiye üzerinden geçiyor. Demir İpek Yolu, ülkemiz açısından çok önemli

bir fırsatı barındırıyor. Ancak bu fırsatın fayda üretmesi için ulusal lojistik koridorların da netleştirilmesi, kapasite ve kalitesinin artırılması, lojistik merkezlerin bu koridorlar üzerinde oluşturulması ve koridorun uygun lokasyonlarında deniz ve hava limanlarının konumlandırılması gerekiyor.

KÜRESEL DENKLEM 2)KALKINMA YOLU PROJESİ (BASRAOVACIK):

Küresel ticarette Türkiye'nin de içinde yer alacağı bir başka rota ise Kalkınma Yolu Projesi. YENİ İPEK YOLU OLUR MU? Başkan Erdoğan, Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, "Kalkınma Yolu Projesi" konusunda hassasiyetle duruyor. Zira söz konusu projenin gerçekleştirilmesi, sadece Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından değil, bölgesel ve hatta küresel denklem açısından da önemli sonuçlar ortaya çıkarabilecek niteliktedir. Irak, 2003'ten bu yana üzerinde olan dış baskıyı kaldırarak, stratejik coğrafi konumu üzerinden Ortadoğu'da siyasetinde etkin rol oynamak istiyor.

Daha önce "Kuru Kanal" olarak adlandırılan ve Basra'dan Türkiye sınırına uzanacak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak bir ticaret hattını öngören proje için TÜRKIYE VE IRAK ortaklaşa GÜVENLIK PLATFORMU kurdu.

Basra'dan başlayan demir yolu ve kara yolu projelerinin, Irak'ın Nasıriye, Divaniye, Necef, Hille, Kerbela, Bağdat, Selahaddin (Tikrit), Beyci ve Musul'u takip ederek Türkiye sınırına ulaşmasına yönelik, Bağdat, Selahaddin (Tikrit), Beyci'den PKK ile işbirliği içinde olan TALABANİ'nin etkisinin kırılması söz konusudur.

Bu projenin gerçekleşmesi özellikle Basra Körfezi üzerindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yönünü değiştirebileceği gibi, daha da ötesinde Irak'ın bütünlüğünü koruması anlamında Türkiye'nin rolüne de etki edecektir.