CHP Bornova’da sular durulmuyor

İzmir Bornova'da eski Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ ile ilgili kriz her geçen gün büyümeye devam ediyor. 31 Martta seçilen CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İduğ hakkında, "Belediye kasasını boşaltıyor. 70 milyon liralık fidan alımı yapılmış. Belediyeye yağmur gibi adam alınıyor" demişti.

"İHANET EDENE AF YOK"

BU sözlerden sonra İduğ mahkemeye gideceğini açıklarken CHP'nin bayramlaşma töreninde de İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İduğ için, "CHP'ye ihanet edenlere af olmaz. 2028'de hainler olmayacak" dedi. Sert sözler sarf eden Çapın, "Bornova'da halk bize yolları, çöpleri gösteriyordu. Mustafa İduğ, 'asfalt şantiyemiz var' diyordu, nerede asfalt? Vatandaş göster diyor. Kendi malımız kamyonlar var diyordu. Siz kamyonun kimin malı olduğuna mı bakarsınız? Yoksa çöplerin toplanıp toplanmadığına mı? Biz günlerce bunları vatandaşa anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

"BÖYLE SİYASET OLMAZ"

CHP'lilerin kardeş olduğunu vurgulayan Çapın, "Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanet edene af olmaz. Kimse de benden bunu beklemesin. Herkes gerçekleri bilsin. 2028 seçimlerinde hainler olmayacak. Yıllarca burada Mahir Polat ile de Olgun Atila ile de yan yana da olduk. Karşı karşıya da olduk. Ben bir kere onlardan böyle bir tarz siyaset görmedim. Siyaset böyle olmaz" sözleriyle eski Başkan Mustafa İduğ'u eleştirdi.