Koltuğuna oturan Tugay ilk transferlerini yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tugay, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde geçen dönem başkanlık yapan Muhittin Selvitopu'nun Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü, Büyükşehir'e transfer etti.

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Cemil Tugay'ın Özel Kaleminde görev alacağı belirtilen Nermin Özgül'ün, Karabağlar Belediyesi'ne ise bir televizyon kanalından geçiş yaptığı öne sürüldü. Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay, geçen dönem başkanlığını yaptığı Karşıyaka Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Gülçin Yörük'ü de Büyükşehir Belediyesi'ne transfer etti. Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş Genel Müdürü Cenk Erdöl, danışmanı Haydar İnanır, Başkan Yardımcıları Zeki Yıldırım ve Berkan Alptekin'in de Büyükşehir'e geçecekleri ifade edildi.