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Haberler Politika Kütahya’da geçersiz oylar bir kez daha sayıldı

Kütahya’da geçersiz oylar bir kez daha sayıldı

HABER MERKEZİ
Kütahya’da geçersiz oylar bir kez daha sayıldı
Kütahya'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy aldı. Mevcut Belediye Başkanı ve MHP'nin adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oyda kaldı. Aradaki fark ise 602 oldu. AK Parti ve MHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. YSK'nın kararıyla Kütahya Adliyesi'nde geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı. Sayımda CHP'li Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP'li Işık'ın oyu 40 bin 168'e, AK Parti'li Saraçoğlu'nun oyu ise 38 bin 146'ya yükseldi. CHP ile MHP adayları arasındaki 602 olan fark, sayım sonrası 571'e düştü ancak sonuç değişmedi.
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