MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yerel seçim sonrası çıkan tartışmalara cevap verdi. Yalçın, "MHP'ye karşı erik kurusu birikmiş, tatmin edilmemiş hınç ve intikam hissi kalbinde bar tutmuş ne kadar atık ve safra varsa muarızlarımız tarafından yemlenerek üzerimize gönderilmektedir. Peki, MHP ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'ten ayrılanlar neden siyasi yelpazenin en uç, en ifrat bükümlerine savrulmaktadır? Niçin ülkü cüceleri ve Pinokyolar ekmeğini yedikleri kapıya ürümektedir? Her şeyden önce MHP bir dava partisidir, yaslandığı ideolojik, sosyolojik ve siyasi yapı da Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir" dedi. "Ülkücülükten sınıfta kalanların, Ülkü Ocağı'ndan diploma yerine tasdikname alanların ilk işi, başarısızlıklarına kılıf aramak olur" diyen Yalçın, "Kalmalarından çok, gitmeleri evla" ifadelerini kullandı.