  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı etkisizleştirildi

MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı etkisizleştirildi

HABER MERKEZİ
MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı etkisizleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA