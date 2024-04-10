Başkan Tugay’dan ‘05.00’ mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan personelle bayramlaşma programına ESHOT ile başladı. Sabah 05.00'te Buca Gediz Atölyesi'ne giden Başkan Tugay, personele hitaben, "Büyük bir sorumluluk duygusu ile iyi hizmet sunuyorsunuz. Bunu daha da kaliteli hale getirmek için hep birlikte çalışacağız. Sizleri tanıdığım ve aynı ortamda çalışma fırsatı bulduğum için büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Başkan Tugay, ESHOT'un İzmir için önemine değinerek, "Göreve başladıktan sonra sizlerle ilk kez buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Çok uzun yıllardır hayatımızda hep var oldunuz. İzmir'de birçok insan bu saatte yataklarında uyurken sizler işinizin başındasınız. Büyük bir sorumluluk duygusu ile görevinizi yerine getiriyorsunuz. İyi hizmet sunuyorsunuz" dedi.