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Haberler Politika Özgür Özel taburcu oldu

Özgür Özel taburcu oldu

HABER MERKEZİ
Özgür Özel taburcu oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, 7 ve 8 Nisan'da ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu duyuruldu. Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, ardından da gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi. Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.
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