Özgür Özel taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, 7 ve 8 Nisan'da ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu duyuruldu. Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, ardından da gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi. Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.