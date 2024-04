Vatanına ve milletine yakışır bir siyasetçi ol

Türkiye'nin önemli tatil beldelerinden Çeşme'ye 32 yaşında ilk kadın ve en geç Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli ve Çeşmeli ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 1992 yılında İstanbul'da doğan Lal Denizli, Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Hukuk yan dalı ile lisans eğitimini tamamlayıp, aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı.

BAŞARISINI KUTLADI

Fransızca, İngilizce ve İspanyolca dillerini çok iyi derecede konuşan Lal Denizli, 14 yıldır CHP'nin içinde her kademesinde önemli görevler aldı, ayrıca 6 Şubat ve İzmir Bayraklı depremleri dahil ülkemizde son 10 yıl içinde yaşanan tüm depremlerde de gönüllü olarak çalıştı. Aday olduğunda çevresindekilerin şaşırdığını ancak herkesin mutlu olduğunu belirten Lal Denizli, babası ünlü teknik adam Mustafa Denizli'nin, başkan seçildikten sonra kızını telefonla aradığını ve üç nasihat verdiğini söyledi. Kızını ilk olarak tebrik eden Denizli, "Önce, attığın her adımda Çeşmelilere en iyi hizmeti vermeyi düşün. Çevrene yararlı işlere imza at. Ülkene, vatanına, milletine ve ailene yakışır bir siyasetçi ol. Daima senin arkandayım" dedi. Başkan Lal Denizli de, Çeşmeli Mustafa'nın kızı olduğunu asla unutmadığını belirterek, hep destek gördüğü babasını çok sevdiğini anlattı. 14 yıldır CHP içinde görev aldığını ifade eden Lal Denizli, "Ben18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak siyasete ilk giriş yaptım. İlk olarak CHP'de Beşiktaş ilçe gençlik kollarında başladım. Ardından 3 yıldan fazla ilçede ana kademe başkan yardımcılığı ve eğitim sekreterliği yaptım. Sonra İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Başkanı olarak görev aldım. Ardından İstanbul İl Geneli Seçim Koordinasyon Sorumlusu, Saha Sorumlusu olarak görev yaptım. 14 Mayıs sürecinde Türkiye Geneli Saha Koordinatörü oldum. Neredeyse hayatımın yarısı partimiz için verdiğim emekle geçti. Bundan hayatım boyunca büyük bir gurur duydum. Şimdi de memleketimden aday olarak kazanıp başkan seçilmenin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

'HALK PLAJLARI YAPACAĞIZ'

Çeşme'ye bu yıl halk plajları ve halk duşlarının yapılacağını belirten Lal Denizli, "Çeşme'de tüm sahilleri kaliteli bir şekilde hizmete açacağız. Mevcut halk plajlarımız da dahil olmak üzere tüm halk plajlarında temizlik ve güvenlik büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra duş, tuvalet ve soyunma kabinleri ile plaja gelen misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yine özel sektöre ait plajlarda da yetkimiz dahilindeki denetimleri artıracağız" dedi.

KÜLTÜR ROTASI

Çeşme için kültür rotası projesini hızlıca devreye sokacaklarını belirten Denizli, "Çeşme belediyesi olarak Kültür projemiz Ildır'dan başlayarak Germiyan ve Karaköy'ü içine alacak şekilde olacak. Ildır'ın tarihi dokusu ile uyumunu ve tarihi ön plana çıkaracağız. Germiyan'da özellikle konaklamayı ön plana çıkaracağız. Karaköy'de yeniden düzenleme ve restorasyon projelerimizle Çeşme'ye yeni bir kültür rotası kazandırma hedefini hayata geçirmek için heyecanla bekliyorum" diye konuştu.