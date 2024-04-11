60 bin Müslüman Mescid-i Aksa’da bayram namazı kıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid- i Aksa'da yaklaşık 60 bin Müslümanla Ramazan Bayramı namazı kılındı.

DUALAR EDİLDİ

Müslümanlar, bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. KUDÜS İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde eda eden Müslümanlar, tekbir getirerek dua etti. Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi, ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı.