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Bahçeli’den Akşener’e tarihi çağrı

HABER MERKEZİ
Bahçeli’den Akşener’e tarihi çağrı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin 27 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli kongresi öncesinde Meral Akşener'e çağrı yaptı. "Siyasi partilerimizde karmaşa, çatışma, birbirlerine karşı aşırı derecede yalan sömürüsü yapılmaktadır" diyen Bahçeli, "Bu gidişat iyi değildir. Buna son vermek lazımdır" dedi. Her seçim sonrası bir suçlu arandığını belirten Bahçeli, "Benim düşüncem şudur: Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Partinin bugün tartıştığı konu olağanüstü kongre. Önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bunlar en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere vesile olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek sayın Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla aday olmak isteyen insanların Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim" dedi.
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