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Haberler Politika Bayındır’da Sakarsu’nun ilk hedefi çiçek festivali

Bayındır’da Sakarsu’nun ilk hedefi çiçek festivali

NADİR UYSAL
Bayındır’da Sakarsu’nun ilk hedefi çiçek festivali
Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek 25'inci Uluslararası Çiçek Festivali için kolları sıvadıklarını belirtti. Başkan Sakarsu, "Kimse merak etmesin, ilçemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayan festivalimizi şanına yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. Festival organizasyonunda büyükşehir belediyesinden de destekler alacağız" dedi. Belediye başkanlığına seçilmeden önce Bayındır Şoförler ve Nakliyeciler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten 5Sakarsu, "Göreve başlayalı kısa bir süre oldu. Belediyeyi tanımaya çalıyoruz. Öncelikle bütçemize bakacağız. Söz verdiğimiz projeleri ise sırasıyla hayata geçireceğiz" dedi.
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