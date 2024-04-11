Büyükşehir’e Kocaoğlu döneminden atama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aziz Kocaoğlu döneminin önemli bürokratlarından olan Hüseyin Sezer'i İZBETON Genel Müdürü olarak atadı. Sezer, 2023 Mayıs Seçimleri'nde İzmir 8'inci sıra milletvekili adayı olmuş ancak son dakika değişikliği ile yerine Hacer Foggo vekil adayı olarak yazılmıştı. Listeye sabah giren ancak öğlen çıkarılan Sezer, "Partimizin kararıdır, saygı duyuyorum" diyerek açıklama yapmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni dönemde birlikte çalışacağı ekibini belirlemek noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Kocaoğlu ile yakın siyaset yürüten Hüseyin Sezer, üç kez milletvekili aday adayı olsa da hedefine ulaşamamıştı.